Veren ook zondag en dinsdag uit de vaart

Weigerend wapen redde leven van Osse Bianca van der H., pistool gevonden bij tbs'er

10:50 DEN BOSCH - Het vuurwapen dat in 2015 is gebruikt bij de poging om de Osse Bianca van der H. te vermoorden is teruggevonden bij de tbs’er die voor de zaak is aangehouden. Ook telefoongegevens, camerabeelden en signalement wijzen in de richting van verdachte Marco F. De officier van justitie heeft dat vrijdag gezegd op de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen de 47-jarige man.