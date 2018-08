Verkeerscentrum kost Oss minstens twee tot drie miljoen euro

OSS - Het plan voor een groot verkeerscentrum aan de N329 kost de gemeente Oss minstens twee tot drie miljoen euro. De politiek bespreekt half september of ze dat over heeft voor het initiatief van rijschoolhouder Arno Smits. Hij begroot de totale kosten van Verkeers Centrum Brabant op acht tot negen miljoen euro.

Het verkeerscentrum moet verrijzen tussen de Weg van de Toekomst in Oss en sportpark de Koppelsteeg in Berghem. Smits hoopt hier jaarlijks 52.000 mensen van 18 jaar en jonger te ontvangen om hen meer te leren over verkeersveiligheid. Ook moet het verkeerscentrum een broedplaats worden voor innovatieve ideeën op het gebied van logistiek, infrastructuur en verkeersveiligheid.

Met behulp van bouwbedrijf Heijmans heeft de initiatiefnemer een bussinesplan uitgewerkt. Lokale politici mogen dat vertrouwelijke stuk lezen in het gemeentehuis, maar mogen het niet delen. Dat geldt ook voor een nog geheime beoordeling van het plan.

Dominosteen

In een verslag dat wel openbaar is, zet het Osse college van burgemeester en wethouders vraagtekens bij de haalbaarheid van het verkeerscentrum. ‘Het initiatief is op financieel vlak nog onvoldoende uitgewerkt en er is nog geen hard commitment van alle betrokken partijen.’

Volgens Smits kan een bijdrage van de gemeente dienen als eerste dominosteen. Zodra die valt, komen volgens hem ook andere partijen over de brug met hulp en financiële steun.

Het college heeft veel sympathie voor de doelstellingen van Verkeers Centrum Brabant, dat het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer liefst tot nul wil terugdringen. En dit alles in Oss, waar de logistiek een belangrijke sector is.

Lagere grondprijs

Toch blijven er de twijfels, bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente twee tot drie miljoen euro zou kunnen bijdragen aan het project. Smits vraagt om een lagere grondprijs, om het niet innen van leges en om een bijdrage waarmee hij het verkeerscentrum een mooie plek in het landschap kan geven. Het college van B en W is echter niet zo happig op een lagere grondprijs en waakt voor illegale staatssteun.

Voordat verkeerswethouder Joop van Orsouw knopen doorhakt over de manier waarop Oss bijdraagt, wil hij op 13 september eerst weten of de politiek een investering van twee tot drie miljoen euro ziet zitten. VVD-raadslid Angela Smits-Van den Berg zal zich niet in de discussie mengen, aangezien zij de vrouw is van initiatiefnemer Arno Smits.