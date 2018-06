Vertraagde verkoop oude V&D Oss moet nog dit jaar rond zijn

OSS - Er is een nieuwe deadline voor de verkoop van de oude V&D in Oss. Niet 2 juli, maar 1 december moet de deal rond zijn. Bouwbedrijf Van Wanrooij koopt het gebouw van Van Deursen Group en had meer tijd nodig.

De overeenkomst die de gemeente heeft met het bouwbedrijf is op 22 mei al aangepast. Een week later werden fractievoorzitters vertrouwelijk bijgepraat en onthulde Brabants Dagblad de vertraging. Nu blijkt dat die maximaal vijf maanden duurt. Aan de overeenkomst tussen de gemeente en het bouwbedrijf verandert verder niets, schrijft wethouder Frank den Brok donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

In de brief stelt de bestuurder ook dat hij geen vertraging verwacht voor centrumplan Walkwartier, dat onder meer op de plek van de oude V&D verrijst. Het project waar de gemeente Oss in totaal ruim 12 miljoen euro voor uittrekt, voorziet in nieuwbouw met winkels, horeca, cultuur, 100 woningen en parkeren. Den Brok gaat niet in de brief niet gedetailleerd in op de vertraging. Het Brabants Dagblad kon al melden dat de desinteresse van grote winkelketens om naar Oss te komen een rol speelt.

Schets