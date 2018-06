Vervoerder vijf ton coke: 'Wilde alleen kwaliteit bananen controleren in Oss'

OSS - De 43-jarige eigenaar van transportbedrijf Arnitrans uit Oss wist naar eigen zeggen niet beter dan dat een familielid in februari bananen van de haven in Antwerpen naar een afnemer vervoerde. Tussen de vracht bananen had de politie voor het oppikken al 5091 kilo cocaïne aangetroffen.

Dat de Ossenaar het transport daarna naar een eigen loods aan de Romeinenweg in Oss liet brengen in plaats van naar het afleveradres kon hij donderdag tijdens een pro-forma-zitting bij de rechtbank in Rotterdam maar moeilijk uitleggen. Zijn advocaat verzocht tevergeefs om schorsing van zijn voorlopige hechtenis.

Het transportbedrijf gaat failliet als de Osse ondernemer niet snel op vrije voeten komt, betoogde mr. J. Roozemond. ,,De politie heeft vorige week de laatste truck van het bedrijf in beslag genomen en de privé-auto van mijn cliënt. Als hij niet snel vrijkomt, moet het faillissement worden aangevraagd. Hier zit niet de grote cocaïnehandelaar uit Oss, maar een kwetsbare persoon die de zorg heeft voor twee kleine kinderen. Jeugdzorg dreigt ze uit huis te plaatsen als hij niet snel thuiskomt.’’

Enorm grote partij

Ondanks dat de tranen over de wangen van de verdachte stroomden, schorste de rechter zijn voorarrest niet. ,,Dit is een enorm grote partij. Ik heb in mijn hele carrière als rechter nog nooit zoveel coke bij elkaar gezien. Dan zijn de verdenkingen tegen u zo ernstig dat het nog geen tijd is u nu vrij te laten’’, aldus de ervaren rechter mr. Jacco Jansen. Ook de Colombiaan, die steeds heeft gezwegen over de reden van zijn aanwezigheid in de bedrijfsloods, blijft voorlopig achter de tralies.

Vier medeverdachten zijn eerder door de rechtbank wel voorlopig op vrije voeten gesteld. Volgens hun verklaringen waren ze in de loods om de lading bananen op houdbaarheid en kwaliteit te controleren. Aflevering van de lading op de eindbestemming zou onmogelijk zijn geweest door het door het late tijdstip van het lossen van de container in Antwerpen. Daar ontdekte de douane de mega-partij harddrugs uit Colombia en haalde die uit de zeecontainer. Die werd door één van de aangehouden vrouwen en een familielid van de Ossenaar opgehaald en gevolgd naar de Arnitransloods, waar de arrestaties zijn verricht.

