Vervoering van vroeger: voetjes van vloer bij viering van de vrijheid

Te weinig bewijs om Ossenaar te veroorde­len voor schoolbran­den: destijds meerdere brandstich­ters actief

DEN BOSCH/OSS - Er is onvoldoende bewijs om een 23-jarige Ossenaar te veroordelen voor brandstichtingen bij basisschool Het Baken en de Nicolaasschool in 2021 in Oss. Die conclusie trok de rechtbank woensdag in Den Bosch. De rechters hielden de man wel verantwoordelijk voor de brandstichting in een prullenbak nabij het Heschepad en roekeloos rijden door een woonwijk.