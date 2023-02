Verzet tegen sloop deel Vogelwijk: ‘Waarom moeten wij weg?’

OSS - Waarom worden de even oude huizen in de Osse Roofvogelbuurt gerenoveerd en die rond de Merelstraat gesloopt? Het was een van de vragen waarmee de bewoners woensdag naar BrabantWonen togen. Een bevredigend antwoord bleef uit.