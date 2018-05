Vijf kilometer file na botsing met drie auto's bij knooppunt Paalgraven in Oss

Berouw levert overvaller Oss in hoger beroep jaar minder celstraf op

7 mei OSS - Geen zes jaar gevangenis maar vijf. Dat heeft Squan C. verdiend met zijn hoger beroep in de zaak van een gewelddadige overval op een 88-jarige bewoner van de Heischeutstraat in Oss. Voor kompaan Sam B. is de straf van zes jaar gehandhaafd.