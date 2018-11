Vijf vragen over de kinderziektes van kersvers kunstgras bij OSS'20

1. Wat voor veld heeft OSS’20 precies?

Als tweede club in Nederland kreeg OSS’20 in de zomerstop een zogeheten non-infill. Dat is een revolutionair kunstgrasveld waarbij geen rubber, kurk of andere opvulling is gebruikt. Club, gemeente en leverancier zijn ervan overtuigd dat dat de toekomst is. Deze velden zijn namelijk beter voor het milieu en leveren veel minder rommel op. De aanleg kostte de gemeente Oss zo’n 350.000 euro.