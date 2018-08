Vijftigjarige Lievekamp Oss groeide uit tot cultureel miljoenenbedrijf met regionale aantrekkingskracht

OSS - De Lievekamp is een cultureel miljoenenbedrijf met aantrekkingskracht in de hele regio. Een begrip in theaterland. Maar zo groot als de instelling nu is, zo bescheiden begon zij vijftig jaar geleden. De bouw van een 'sociaal-cultureel centrum' aan de Osse Raadhuislaan kostte zo'n zes miljoen gulden, waarvan de gemeente zo'n vijf miljoen voor haar rekening nam.

De eerste vijf jaar moest De Lievekamp de publieksgroei er nog in zien te krijgen, pas daarna is het aantal bezoekers gestaag gegroeid. Het theater bood al meteen onderdak aan modern toneel, klassieke muziek, cabaret en revue, maar ook aan amateuroptredens, een congres en carnaval. Het theater werd voor vele doeleinden gebruikt.

Theo Appels was vanaf de start in 1968 ongeveer twintig jaar directeur van De Lievekamp. Dat het sociaal-cultureel centrum zich ontwikkelde tot een professioneel theater kwam tot stand onder zijn opvolger Ruud Raaijmakers. Over de situatie die Raaijmakers eind jaren tachtig bij De Lievekamp aantrof zei hij in 1997: ,,Bij de deur stond nog een portier in uniform met platte pet en kniptang. Computers waren er niet, je kaartje werd nog letterlijk met de hand geknipt."

Snor

Met de bekendheid van het theater zat het ondertussen wel snor. In de jaren zeventig en tachtig was De Lievekamp het decor van de populaire, landelijke tv-shows die Ted de Braak er opnam. Het theater werd geroemd om zijn goede faciliteiten en fijne ligging op de landkaart.

Tweede directeur Raaijmakers (1988-2002) verzette de bakens, bijvoorbeeld door ook opera uit het Oostblok naar Oss te halen. Onder zijn leiding werd de programmering van het theater heel breed en heeft het aantal bezoekers een enorme zwiep naar boven gemaakt. Op jaarbasis zo'n 80.000 tot 100.000 bezoekers.

Derde directeur Hilda Vliegenthart verzakelijkte vanaf 2003 de bedrijfsvoering en loodste de Lievekamp succesvol door de recessie en gemeentelijke bezuinigingen, die het theater hard raakten.

Recessie

Vorig jaar zat De Lievekamp weer op 105.000 bezoekers, na een dip als gevolg van de laatste economische recessie. Huidig directeur Coen Bais: ,,De laatste drie, vier jaar zitten we weer duidelijk in de lift: we konden steeds zo'n vijf tot acht procent groei bijschrijven. Dat is heel mooi. Mensen weten ons te vinden."

De eerste jaren schotelde De Lievekamp, toen nog uitgerust met één zaal, vijftig tot zeventig voorstellingen per jaar voor. Dat aantal ging omhoog toen het theater onder meer uitbreidde met een tweede zaal. ,,Vorig jaar zaten we op 265 professionele voorstellingen", weet Bais. ,,En dan reken ik bijzondere verhuringen niet eens mee. Want dan gaan we over de driehonderd. Bijna elke avond, met uitzondering van de zomerperiode, is er in De Lievekamp wel iets te doen. We voorzien in een behoefte."

De Lievekamp groeide in een halve eeuw uit tot een organisatie met vijftig medewerkers. Dat aantal is inclusief oproepkrachten in de horeca. ,,Onze vaste kern van medewerkers telt dertig mensen, maar die werken niet allemaal fulltime."

Zelf verdienen

Hoeveel geld er in De Lievekamp omgaat? De gemeente Oss verleent het theater een structurele subsidie van ruim een miljoen euro per jaar. De omzet van De Lievekamp bedroeg in 2017 ruim 4 miljoen euro. ,,Dat betekent dus dat wij 3 miljoen euro zelf verdienen", aldus directeur Bais. Daarmee doet De Lievekamp het beduidend beter dan andere theaters. ,,Onze subsidiebehoefte bedraagt ongeveer 25 procent, terwijl het landelijk gemiddelde voor tegen de 50 procent zit. Het geld dat we aan subsidie krijgen gaat volledig op aan onze huisvestingskosten. Drie ton krijgt de gemeente daarvan weer terug als aflossingen van oude leningen voor verbouwingen."