Vitesse-NEC opnieuw zonder uitpubliek: Nijmeegse club houdt kaartverkoop gesloten na boycot fans

Bij Vitesse-NEC in februari was al geen uitpubliek welkom als gevolg van zware rellen eerder dat seizoen na afloop van de onderlinge ontmoeting in De Goffert. Toen raakten hooligans van NEC voor het stadion slaags met de politie en werden er de nodige vernielingen aangericht.

Bij de komende editie over een maand mochten NEC-fans wel weer afreizen naar Arnhem. De gemeente Arnhem stelde echter niet het volledige uitvak beschikbaar. NEC kreeg 400 tickets, terwijl er plaats is voor 1200 mensen. De club vroeg om minimaal 600 kaarten, het gemiddelde aantal NEC-fans dat dit seizoen uitduels bezoekt.

NEC vindt het jammer dat de supportersgroeperingen hebben besloten om thuis te blijven. ,,NEC had gehoopt op een andere reactie, maar respecteert de keuze van de delegatie die sterk vertegenwoordigd is en mede zorgt voor een goed verloop van de drukbezochte uitwedstrijden.” schrijft de club in een persbericht.



Algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC toonde al eerder begrip voor het standpunt van de supporters. ,,Onze uitsupporters gedragen zich al jaren voorbeeldig. Het is teleurstellend dat ze nu niet met zijn allen naar GelreDome kunnen. De goeden moeten weer onder de kwaden lijden. Maar we hebben de beslissing van de autoriteiten in Arnhem te accepteren.”