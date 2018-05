Vlam in de pan: Osse woning loopt rook- en roetschade op

Bijenhotel als poort naar landerij VanTosse in Oss

10:42 OSS - Vooral snelweggebruikers zal het in het oog springen, die markante poort van boomstammetjes aan de Mugheuvelstraat in Oss. Zo belanden wandelaars in de Landerij VanTosse om via nieuwe paden en poelen naar een cranberryveld te struinen.