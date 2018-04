Vleesstad Oss heeft steeds meer vega in de kuip

column 'Spontaan' ontmoeten in de supermarkt

5 april Do 5 apr: Ik moest wel een beetje grinniken bij het laatste zinnetje dat Regio Oss schreef over een nieuwe werkgroep die ontmoetingsplaatsen in Oss voor bewonersgroepen gaat onderzoeken. ‘De werkgroep gaat aan de slag om spontaan ontmoeten meer mogelijk te maken’. Wat is daar dan nog spontaan aan? Hier, heb je een mooie plek om elkaar ‘spontaan te ontmoeten’. Tja.