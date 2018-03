Voetbalclub NLC'03 in rouw na ongeluk in Nuland, waarbij speelster Suzan van Alem (17) om het leven kwam

Een Poolse zondag in Oss met voor elk wat wils

19:17 OSS - Toeval of niet: de Poolse medemens uit de regio beleefde een drukke halfvastenzondag. Aan de Osse Kloosterstraat voetbalde Tytani CITO 3, in de 'Visserskerk' was een eucharistieviering en in de bios draaide de misdaadfilm 'Kobiety Mafii'.