Voetbalfanaat Gerrie van der Heijden pluisde 125-jarige historie van het Osse voetbal uit

,,Voor mijn onderzoek heb ik me niet beperkt tot het amateurvoetbal, hoewel het daar natuurlijk wel allemaal begonnen is. Het klinkt misschien een beetje raar in onze moderne oren, maar feitelijk was voetbal een wintersport voor mannen die in de zomermaanden de cricketsport beoefenden. Voetballen was aanvankelijk net zo elitair. Bij die eerste 'vereeniging' ANTONI speelden vooral hoger opgeleide medewerkers van de bôtterfabriek van Jurgens. Zeker niet het werkvolk. Het veld lag destijds aan het Margarinepad dat we nu als Heschepad kennen."