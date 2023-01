Voetballers Ravenstein en SDDL snakken naar duidelijkheid over nieuw sportpark: ‘Iedereen is eraan toe’

Eigenaar drugs­schuur (57) hoeft winst van 1,1 miljoen niet af te dragen: rechtbank denkt niet dat hij heeft geprofi­teerd

DEN BOSCH/NISTELRODE - De 57-jarige eigenaar van een perceel aan de Donzel in Nistelrode heeft financieel niet geprofiteerd van de wietkwekerij in de kelder onder zijn schuur, die agenten in 2020 bij toeval ontdekten. De rechtbank in Den Bosch vindt daarom niet dat de verdachte criminele winsten af hoefde te dragen aan de staat.

26 januari