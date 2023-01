Volleybalclubs Vocasa en Pegasus willen onder nieuwe naam Nijmegen-Noord veroveren

CHECK JOUW GEMEENTE Meer auto’s gestolen in Nijmegen, juist minder in Arnhem

ARNHEM - Voor het eerst in jaren is Arnhem niet meer de stad in onze regio waar de meeste auto’s worden gestolen. Die twijfelachtige eer gaat nu naar Nijmegen, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV).

19 januari