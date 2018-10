Voor de derde keer in korte tijd autobrand in Schadewijk in Oss

VIDEO Nu ook bezetting kampje in Oss: ‘Hier ligt mijn hart en ziel. Hier ben ik thuis’

23 oktober OSS - ,,De gemeente kan hoog of laag springen, ik ga hier niet meer weg.” Jan Baum laat er geen twijfel over bestaan. Hij is terug op het woonwagenkampje aan de Brasem in Oss waar hij is opgegroeid en zal er niet meer vertrekken. ,,Hier ligt mijn hart en ziel. Hier ben ik thuis.”