Voor eigen volk blijft altijd plek in de herberg van Boerdonk

Vooruit, het is geen alledaagse actie, maar het sluit wel naadloos aan bij de mentaliteit van het 800 zielen tellende kerkdorp in de gemeente Meierijstad. Mensen weten elkaar te vinden en als er iets moet gebeuren gaan de handen uit de mouwen.

Door Herberg 't Mirakel te kopen, slaan de initiatiefnemers een dubbelslag. Ze behouden de enige horecagelegenheid voor hun dorp én voorkomen dat een uitzendbureau dertig arbeidsmigranten in het pand onderbrengt. Welk argument het zwaarst weegt? Dat ligt maar net aan wie je het vraagt, hier in het kleine centrum van Boerdonk, waar 't Mirakel uitkijkt op de basisschool, de kerk en het gemeenschapshuis.

Bier en buitenlanders

Voor Thijs Jaspers is de horeca hét argument. De jonge vader ziet zichzelf al met vrienden voetbal of Formule 1 kijken. Biertje erbij. ,,Dat kan nu alleen in de kantine van de voetbalclub. Er is geen andere kroeg", zegt Thijs (31), die met zijn dochtertje mee de school in loopt.

De 78-jarige Jan Bekkers is vooral blij dat er geen dertig arbeidsmigranten in komen. Hij heeft niks tegen 'die mensen', maar... ,,Dan krijg je van allerhand volk dat geen Hollands kent. Dat moet je niet hebben in een dorp, hier moet iedereen tegen elkaar kunnen praten. Dat is net het voornaamste. En niet dat je een hoop vreemden hebt die met een zatte kop komen vervelen." Bekkers fietst verder naar het gemeenschapshuis, biljartkeu op zijn pakkendrager.

Aangeharkt

Als alle 64 schoolkinderen en de biljarters binnen zijn, is het stil op straat. Er klinkt getok van vallende eikels op het dak van de bestickerde dorpsauto die inwoners van Boerdonk kunnen lenen.

Het kleine centrum is aangeharkt door vrijwilligers. Eromheen staan vooral veel vrijstaande huizen. Het zegt iets over de portemonnee die minstens 22 inwoners trekken om 't Mirakel te kopen. Vanavond komen meer potentiële geldschieters bijeen. Deelnemers leggen ieder 10.000 euro op tafel, voor het restant wordt een hypotheek afgesloten.

De nieuwe eigenaren verhuren de herberg met hotelkamers aan een horecakoppel ('hij is een echte Boeringer') en verdienen zo hun investering terug. De nieuwe uitbaters focussen zich op het hotel dat nu vier kamers telt en gooien in het weekend het café open.

Volledig scherm Herberg 't Mirakel is verkocht, is ook te zien dankzij de sticker. © Paul Driessen

'Migrantenhotel'

Maandagavond tekenden Boerdonkenaren een petitie tegen de komst van het 'migrantenhotel'. Dat deden ze tijdens een bijeenkomst over een nieuwe dorpscoöperatie. Tegelijkertijd tekenden de initiatiefnemers even verderop de koopovereenkomst voor 't Mirakel. De huidige uitbaters plakten dezelfde avond nog een rode verkocht-sticker op het 'te koop'-bord.

Jan en Ger Coppens-De Visscher zijn blij dat hun zaak in vertrouwde handen valt. Zij gaan het rustiger aan doen en nemen in december afscheid van het hotel waar ze 12,5 jaar lang gasten van over heel de wereld ontvingen. ,,Het ligt hier enorm gunstig, zo tussen Eindhoven en Veghel, aan de N279 en de Zuid-Willemsvaart", zegt Ger.

De 64-jarige onderneemster staat er niet van te kijken dat dorpsgenoten het heft nu in eigen handen nemen. Het blijft toch een hechte gemeenschap, al komen er steeds meer mensen van buitenaf wonen. De sociale controle is groot. ,,Jan zegt wel eens: 'Als ge graag iets over oe eige wilt weten, moete het hier aan de mensen op straat gaan vragen'."

Volledig scherm De initiatiefnemers van de aankoop van ’t Mirakel te Boerdonk. Met van links naar rechts: Maarten Kanters, Antoon Donkers, Coen Hendriks en Ria Vilier. © Van Assendelft

Gefronste wenkbrauwen

Op een tafel in 't Mirakel ligt het Brabants Dagblad van dinsdag met daarop de foto van vier kartrekkers voor de koop. Ria Vilier staat erbij. Zij runt samen met man Theo een plantenkwekerij aan de rand van het dorp. Tussen de auto's op hun erf staat een wagen met Pools kenteken. In het zonovergoten veld lopen vier medewerkers onkruid weg te plukken tussen lange rijen brunnera en salvia. Zij weten van de actie en één van hen stelt: 'Ge meugt hier wel werken, maar nie wonen."

Een grapje, zegt maakster Mieke van Hoof (53) er meteen bij. Ze werkt maar wat graag samen met de arbeidsmigranten die met name in de winter actief zijn op de plantenkwekerij. Ze overnachten dan ook met achten op het erf.

Het levert Ria Vilier gefronste wenkbrauwen op. Waarom is juist zij een van degenen die ’t Mirakel voor de neus van arbeidsmigranten wegkaapt? ,,Coen (Hendriks, red.) is raadslid in Meierijstad en kreeg die vraag ook al. Om het te nuanceren: wij zijn niet specifiek tegen arbeidsmigranten, maar wel op die plek in óns dorp."

