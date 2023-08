Voorbijgangers spotten superjacht van 100 miljoen euro op weg naar Noordzee: ‘Auto aan de kant gezet om foto voor mijn man te maken’

Vrouw mishandeld in Udense woning: man verzet zich bij aanhouding en heeft mes en knuppel op zak

UDEN - Een vrouw is zaterdagochtend in haar huis aan de Nonnenveld in Uden mishandeld door een man. Het lukte het slachtoffer het alarmnummer te bellen. Bij zijn aanhouding verzette de verdachte zich hevig en bleek onder andere een mes bij zich te dragen.