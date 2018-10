Voormalig ziekenhuisterrein Oss raakt in rap tempo bebouwd

11 maanden cel voor serie inbraken in regio Oss

8:24 DEN BOSCH - Een 22-jarige Ossenaar moet 11 maanden in de gevangenis doorbrengen omdat hij betrokken was bij inbraken bij een speelgoedopslag aan de Rossinistraat, de speeltuin Elckerlyc en de Ici Paris in Oss, restaurant Bomenpark in Heesch en de receptiewinkel van camping Herperduin in Herpen. Dat heeft de de rechtbank in Den Bosch bepaald.