Voorwaarts, mars langs de Zuiderwaterlinie!

De Zuiderwaterlinie is met 165 kilometer de langste water- en verdedigingslinie van Nederland en verbindt tal van vestingsteden, bolwerken en schansen. Deze prachtige verdedigingslinie staat deze week volop in de schijnwerpers. Om alle schakels langs de linie symbolisch met elkaar te verbinden is een mars georganiseerd langs de vestingsteden van de verdedigingslinie: de Zuiderwaterlinie. Een stoet van wandelaars voor de Zuiderwaterlinie vertrok zondag vanuit Bergen op Zoom in het westen en Grave in het oosten om elkaar na een week in Heusden te ontmoeten. Elke dag wordt een etappe van zo'n tien kilometer gelopen.