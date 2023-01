Vrachtwagen belandt in vangrail: rijstrook A325 dicht, meer dan een uur vertraging

het gesprek Tweede Kamerlid Lisa Westerveld leeft in een glazen kooi: ‘Ik fiets nooit door rood’

Ze behoorde tot de ijverigste, beste en meest zichtbare Tweede Kamerleden in diverse jaaroverzichten. De Nijmeegse Lisa Westerveld (1981) met Achterhoekse roots krijgt heel wat gedaan in Den Haag. ,,Natuurlijk ben ik wel gefrustreerd als we het weer over dezelfde problemen hebben die alleen maar groter zijn geworden.”

29 januari