Vrachtwagen in vlammen op in Ravenstein

'Bende van Oss' blijft weg bij herdenking vermoorde wachtmeester

24 maart OSS - Filmregisseur André van Duren bedankt vriendelijk maar gedecideerd voor de uitnodiging om maandag naar een plechtigheid in Oss te komen. Het is dan precies 125 jaar geleden dat wachtmeester Geerard Hoekman 'laaghartig werd vermoord' door de Bende van Oss. Van Duren: ,,We krijgen alleen het eenzijdige 'Randstadverhaal' van de marechaussee te horen. De Osse versie ontbreekt."