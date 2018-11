Vrachtwagens vol varkens maakten van Osse kok een vegetariër

,,Ik heb hier overigens wel een hele fijne jeugd gehad", benadrukt Van Zuijlen. Mestlucht uit de polder, rookworstwalmen boven de stad en de aanblik van vrachtwagens vol varkens op hun laatste reis, deden hem echter besluiten geen vlees meer te willen eten. In een gezin met drie broers en twee ouders die zijn sentiment niet deelden, kon dat niet direct op bijval rekenen. ,,Mijn moeder zei 'dat ga je maar doen als je op kamers woont. Ik ga niet voor iedereen in het gezin anders koken.‘”



Het is inmiddels 30 jaar geleden dat van Zuijlen op kamers ging wonen en stopte met het eten van vlees. Een keuze die hem inmiddels allerminst moeite of twijfel kost, en een keur aan creatieve, vegetarische recepten opleverde. Een aantal daarvan zijn nu gebundeld in het kookboek 'Smakelijke druppels op een gloeiende plaat'. ,,Het viel me pas op toen het boekje helemaal af was dat er helemaal geen vleesvervangers in staan", merkt hij op. ,,Op een gegeven moment heb ik geleerd om gewoon heel creatief met groente om te gaan."