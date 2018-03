Vriendengroep verbijsterd na ongeluk: 'De dood van Suzan is zo onwerkelijk, gewoon niet te bevatten'

Koornstraat: Oeps, uw rolstoel kan hier niet door

16:00 Terwijl ik op de stoep richting Kerkstraat loop, zie ik twee dames die moeite hebben hun pad te vervolgen. ,,Dit kan toch niet”, roept de ene dame uit. Zij duwt de rolstoel van haar schoonzus Ria, maar zit klem tussen een lantaarnpaal en een regenpijp. De tussenruimte is te smal voor een rolstoel. We proberen samen nog wat met schuin doorsteken, maar dat is tevergeefs. ,,Dit heb ik echt nog nooit meegemaakt”, zucht de dame die de rolstoel duwt. Ze vertelt later dat ze Annie van Wanrooij heet. ,,Ria woont in verzorgingshuis Katwijk. Ik ga iedere zaterdag een eindje met haar wandelen”, vertelt ze. ,,Ik was nu onderweg naar de C&A. Ik dacht even om de stad heen te lopen, maar dat gaat dus niet. Echt belachelijk.”