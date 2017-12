Vroeger was Anne-Mieke Bovelett uit Overlangel 'moddervet', nu helpt ze mensen af te vallen

OVERLANGEL - ,,Schrijf maar op hoor, dat ik eerst moddervet was en nu slank. Ik heb een dikke huid gekregen wat dat betreft.'' Want haar gewichtsverandering is de aanleiding voor dit artikel: dat Anne-Mieke Bovelett, voorheen eigenaar van een succesvol reclamebureau, inderdaad zwaar, nu tientallen kilo's lichter aan een nieuw leven als slanke kookgoeroe is begonnen.

Met de site pimpyourfood.nl wil ze het woord van beter eten en daarmee beter leven verspreiden, en volgende maand lanceert ze die site ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. En in haar workshopruimte aan de Maasdijk in Overlangel predikt ze haar letterlijke verlichting.

De ommezwaai die Bovelett gemaakt heeft, is groots. Niet alleen in kilo's, maar ook in gedrag. Van naar bed gaan met een emmer After Eight op het nachtkastje, tot juichend een omeletje bakken van witte kool en ui. Op haar dieptepunt woog ze rond de 120 kilo.

Shakes

De eerste kilo's verdwenen met hulp van proteïneshakes, maar na zes maanden en weliswaar tien kilo kwamen de shakes, vanille of chocolade, haar neus uit. ,,Ik kreeg opeens heel veel zin in koriander en gember. Vroeger kon je me daar de kamer mee uitjagen, maar nu begon mijn lichaam te brullen om die dingen. Ik ging heel puur eten. Deed de zakjes en de pakjes de deur uit.'' Maar te zwaar was ze nog steeds, en ook nog niet fit. Totdat een reis naar Zwitserland, waar ze niet meer als een jonge twintigjarige tegen de berg op kon lopen, haar met de neus op de feiten drukte. ,,De dag nadat ik terug kwam stond ik bij de Weight Watchers in Uden. Had ik eerder nooit gewild, ik vond het een bloemetjesjurkending, maar het is dus geweldig.'' Zo geweldig dat ze nog eens twintig kilo afviel.

En wat doen mensen die opeens het licht zien in veel gevallen? Die prediken het. Zo ook Bovelett. ,,ik had pimpyourfood.nl toevallig al vastgelegd voor een vriend. En omdat de mensen bij de wekelijkse Weight Watchers bijeenkomst maar bleven vragen 'hoedoedegijdatoch' ben ik mijn recepten gaan delen. Want je kunt wel denken 'wat een kutsysteem, met die punten', je kunt ook zelf gaan proberen. En dat ben ik gaan doen, en ik ben mijn recepten gaan delen op die site die ik nog had. En 125 euro per uur verdienen als rondracende reclameconsultant, wat ik dus deed, geeft niet half zoveel voldoening als dit. Weet je hoe gaaf het is als mensen helemaal geëmotioneerd raken als ze ontdekken hoe lekker spruiten kunnen zijn?"