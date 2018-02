Vrouw loopt brandwond op door ongeluk in de keuken in Oss

Tom en Bradley verdedigen de Osse eer tijdens vakwedstrijd Skills Heroes

28 februari OSS - Tom van de Drift en Bradley Swinkels verdedigen volgende maand de eer van de regio tijdens Skills Heroes, een wedstrijd voor vakmensen in opleiding. De leerlingen installatietechniek staan op 15 of 16 maart in de halve finale in Hengelo. Een dag later wacht de finale in Zwolle.