Vrouw raakt macht over het stuur kwijt en botst op boom in Schaijk

Van organisa­tie Springkus­sen­fes­ti­val Oss mag het deze week best wat minder met het weer

11:46 OSS - Het bijzonder fraaie weer tijdens de herfstvakantie werkt niet direct in het voordeel van het tweede Springkussenfestival in de hallen van sportpark De Rusheuvel in Oss. Vorig jaar vond het evenement nog rond de kerst plaats, dit jaar om praktische redenen ruim twee maanden eerder. ,,Bij dat besluit hebben we natuurlijk geen rekening gehouden met de warmste herfstvakantie ooit."