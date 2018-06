Vrouw verliest potje medicijnen in Oss, inhoud gevaarlijk voor kinderen

100-jarige Jaan van Boekel uit Oss: 'Leeftijd komt met de jaren'

2 juni OSS - ,,Er is in Oss geen varken ooit zo oud geworden." Jaan van Boekel barst in lachen uit. Zoals ze eigenlijk om de paar zinnen wel doet. ,,Ge kunt wel gaon zitte greinze, mar daor hedde ok niks aon."