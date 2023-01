Vrouwen eisen 600 miljoen euro van maker ‘gevaarlijke’ borstimplantaten: siliconen schadelijk voor gezondheid

Rosaline liet haar borstim­plan­ta­ten verwijde­ren na het schokkende verhaal van Jacqueline: 'Ze heeft mijn leven gered’

BEUNINGEN - Jacqueline Roes uit Beuningen, slachtoffer van lekkende siliconen implantaten, luidde de noodklok in 2019. En redde zo het leven van Rosaline McDonald uit Stokkum. Daarvan is Rosaline overtuigd. Ze is vast van plan de boodschap van de inmiddels overleden Roes op te pakken en verder te verspreiden.

5 november