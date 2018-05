Vuurwapen en munitie gevonden in woning in Oss, bewoonster opgepakt

Omwonenden dirigeren wijkagent naar fiets­straat Oss: vijf bekeurin­gen

10:39 OSS - Wijkagent Gert-Jan Koekkoek is woensdag door bewoners van Oss-Zuid naar de Titus Brandsmalaan gedirigeerd voor een snelheidscontrole op de fietsstraat. Vijf hardrijders werden op de bon geslingerd. De hoogst gemeten snelheid was 52, waar 30 kilometer per uur het maximum is.