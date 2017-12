Vuurwerk gevonden in 'maar' twee van de 1.287 schoolkluisjes in Oss: 'Een mooi resultaat'

Osse Huisarts Tan neemt na 30 jaar afscheid van praktijk

14:14 OSS - Huisarts Tjay Tan stopt na 30 jaar als huisarts in Oss. Dat maakt hij bekend in een uitgebreide brief aan zijn patiënten. Per 1 januari volgend jaar neemt Willemien van Lier de praktijk over. Zij werkt er al zeventien jaar.