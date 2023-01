Vuurwerkverbod in steeds meer gemeenten: wat was jouw ervaring?

Met video's Eerste klanten al in alle vroegte aan de poort bij vuurwerk­win­kels net over de grens

Dat het weer druk zou worden bij vuurwerkverkoper ProPyro in Wyler, vlak over de grens bij Nijmegen, dat had eigenaar Werner Toonen wel verwacht. Maar dat de eerste klanten al om 05.00 uur 's ochtends aan de poort stonden te rammelen? ,,Het is een gekkenhuis", vertelt hij.

29 december