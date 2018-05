VVD probeert binnenbrand rond wethouder in Oss te blussen

Briefje aan haar verloofde kostte Frans het leven; verhalen van verzets­vrou­wen in Oss

3 mei OSS - Waarom horen we zo weinig over vrouwen in het verzet tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog? Agnes Lewe en Willem van den Elzen ontdekten dat alleen al in Oss en omgeving verschillende vrouwen hun leven waagden voor de goede zaak. Door hun daden op schrift te stellen krijgen ze postuum de eer die hen toekomt.