VVD-wethouder Oss wil dat landelijke partijtop ingrijpt in conflict met fractie

Het landelijke bestuur heeft nog niet gereageerd op het verzoek van Wagemakers en vragen van het Brabants Dagblad. De demissionaire wethouder kan ook nog niet zeggen of de advocaat een zaak ziet in de uitlatingen over de bestuurder.

Hij kan niet verkroppen wat er afgelopen week allemaal over hem is gezegd. ,,Ik word herhaaldelijk neergezet als iemand die 24 uur per dag in de kroeg zit. Dat verhaal komt me nu zo de keel uit dat ik om juridische bijstand heb gevraagd." De bestuurder vindt dat mensen hem op zijn werk moeten beoordelen, en over de inhoudelijke kant van zijn werk als wethouder is zelfs de fractie enthousiast.