VVD zet eigen wethouder definitief aan de kant in Oss, Wagemakers neemt zijn raadszetel mee

OSS - Gé Wagemakers stapt definitief uit de VVD-fractie in Oss nu de partij geen vertrouwen meer in hem heeft. De voormalige lijsttrekker neemt zijn zetel in de gemeenteraad mee en bespreekt dinsdag in het college of hij zijn periode als demissionair wethouder af kan maken.

Wagemakers maakte de breuk zondagochtend zelf bekend. De liberaal zegt dat zijn partij hem geen andere keus gaf dan de fractie te verlaten. De lokale VVD laat in een reactie weten dat er van beide kanten te weinig vertrouwen was om samen door te gaan. ,,Dan houdt het op", zegt de teleurgestelde bestuurder, die daarop zijn conclusie trok.

Binnenbrand

De berichten volgen op turbulente dagen waarin Brabants Dagblad de binnenbrand naar buiten bracht die al weken woedt binnen de VVD in Oss. Wagemakers staat in het middelpunt van het conflict. Hij haalde als lijsttrekker en wethouder alleen al 2300 stemmen binnen voor de VVD. De partij groeide naar vier zetels.

Een kleine drie weken na de verkiezingen kreeg Wagemakers van de partijtop in Oss te horen dat hij niet terug mag keren als wethouder voor de VVD en de fractie in de gemeenteraad moet verlaten. Zijn openbare drankgebruik in de horeca in de stad waar hij woont en werkt was daar een van de redenen voor.

De Osse politicus liet het niet over zijn kant gaan. Hij dreigde toen al op te stappen en zijn raadszetel mee te nemen. Na crisisberaad zag hij daarvan af en Wagemakers dacht er tot dit weekend uit te komen met zijn partij. ,,Helaas wilde de fractie geen vervolggesprek met mij aangaan, terwijl naar mijn idee en die van de bemiddelaars een werkbare oplossing mogelijk was."

'Tot mijn grote spijt'

Het komt nu alsnog tot een breuk, laat Wagemakers weten. ,,Tot mijn grote spijt moet ik jullie mededelen dat ik gedwongen ben om uit de huidige Osse VVD fractie te stappen. Ik heb geen vertrouwen in de koers van deze fractie en het lokaal partijbestuur. Ik herken in deze fractie en in dit lokaal bestuur mijn partij niet meer." Zijn liberale beginselen worden met voeten getreden, zegt hij.

Of hij doorgaat als eenmansfractie of zich aansluit bij een bestaande partij in de Osse gemeenteraad, weet Wagemakers nog niet. Dat hij zijn zetel niet inlevert, staat voor hem vast. ,,Ik ben, na 4 jaar fractievoorzitterschap en een intensieve periode als wethouder en lijstrekker van de VVD door velen gekozen in de raad van Oss, vandaar dat ik mijn VVD lidmaatschap en raadszetel niet opgeef en ik me blijf inzetten voor de partij en onze gemeente, in het bijzonder mijn stad Oss. Ik beraad me nog in welke vorm ik mijn raadslidmaatschap zal invullen."

