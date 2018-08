Waalpontjes door droogte uit de vaart, maar over de Maas blijven ze varen

Over de Waal wordt tussen Dodewaard en Druten echter al niet meer gevaren, de Liniepont bij Culemborg ligt eruit en later deze week moet ook het veer tussen Varik en Heerewaarden eraan geloven, denkt directeur Alex Kwakernaak van Uiterwaarde. ,,We hebben in het verleden juist extra pontons aangelegd zodat de veren in dieper water kunnen aanleggen en we altijd door kunnen varen. Dit is zo on-Hollands weer, daar reken je niet op."



Erg jammer, vindt Kwakernaak. ,,Het is mooi weer, mensen willen graag fietsen, en dan moeten we een aantal pontjes uit de vaart halen."