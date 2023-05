Waarom Berghem Sport 4 zich klaar maakt om live op ESPN te spelen tegen wereldberoemde voetballers

Golfbreker of aanlegstei­ger? Buren willen dat bouwwerk in Oude Maasarm verdwijnt

DEN BOSCH/LITHOIJEN – Hij is 250 meter lang, ligt in het verlengde van de recreantenhaven van De Groot in Lithoijen en werd minstens één seizoen gebruikt als aanlegsteiger. Op papier is het echter een golfbreker en zo wordt hij nu ook gebruikt, volgens de eigenaar.