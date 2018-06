Waarom het afgebrande café d'n Dijk in Ravenstein na twee jaar nog steeds een ruïne is

Inbraak Osse school TBL staat mogelijk op beeld, duizenden euro's van gala gestolen

10:00 OSS - De opmerkelijk inbraak bij middelbare school TBL in Oss is mogelijk vastgelegd door bewakingscamera's. De politie bekijkt beelden die afgelopen weekend zijn gemaakt bij zowel de in- als de uitgang van het schoolgebouw.