Waarom is er nog geen Vrouwenpartij?

Oss weet eind maart hoe het verder moet met het ‘korfbal­kruis’ dat al 34.000 euro kostte

OSS - Oss doet eind deze maand uit de doeken hoe het verder moet met het ‘korfbalkruis’ aan de Spieakker. Daar is een korfbalveld dwars over een voetbalveld gelegd, tot boosheid van veel buurtbewoners. Diezelfde buurtbewoners horen de nieuwe plannen over een paar weken als eersten.