Waarom plaatst iemand een grap over Oss? 'Iedereen wil erkenning, zélfs diegene op heksenjacht'

OSS - Waarom plaatsten mensen misplaatste grappen over de tragedie in Oss en ontstond er vervolgens een heksenjacht naar hen? Dat is de vraag die vele betrokkenen van het vreselijke drama zich stelden. ,,Er is een roep om aandacht en erkenning, zowel bij de grappenmakers als bij de mensen die jacht op hen maken", dat zegt Filosoof Hans Schnitzler in Met Het Oog Op Morgen op Radio 1.

Online grappenmakers over het drama in Oss worden bedreigd sinds ze hun misplaatste opmerkingen schreven onder berichten over het drama in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen. Sommigen gingen op de sociale media zelfs zo ver in hun reacties op de verongelukte kinderen, dat op tientallen van deze mensen een heksenjacht ontstond. Werkgevers werden ingelicht, er vielen zelfs ontslagen.

Versterking groepsgevoel ten koste van alles

Schnitzler, de filosoof die onlinegedrag probeert te duiden, schreef het boek 'Het digitale proletariaat' en wordt sindsdien door veel media uitgenodigd om duiding te geven. ,,Mensen proberen vooral een smakeloze grap te maken om likes en shares te krijgen." Volgens hem leven we dan ook in een 'etalagesamenleving', waarin opvallen belangrijk is.

Hij zegt dat het medium, in dit geval de sociale media Facebook en Twitter, mensen extra aanzet om op te vallen. ,,Als we ons maar gezien en gehoord voelen, ten koste van alles."

Maar de grappenmakers zijn niet de enigen die willen opvallen. De mensen, die jacht maken op hen, voelen dat ook: ,,Samen een heksenjacht beginnen versterkt het groepsgevoel. Of dat nou offline of online is. Aansluiten bij deze groep geeft je een identiteitsgevoel. Het geeft het gevoel dat je iemand bent."

Toch erkent Schnitzler de verontwaardiging van de mensen die de reacties lazen en uiteindelijk de grappenmakers aan de schandpaal nagelden. ,,Het ventileren van deze woede is belangrijk. Want je wilt iets doen. Een inspanning leveren om iemand op te sporen is dan zo gedaan."

Volledig scherm Voorbeeld van een heksenjacht op een openbaar Facebook-profiel © Facebook

Onderschatting van anonimiteit

,,Mensen onderschatten wat hun opmerking online kan doen", zegt de filosoof. ,,Deze grappenmakers plaatsen zo'n misplaatste grap op hun bank in een privéomgeving." Maar dat er in die onlinewereld echte mensen wonen die het lezen, wordt niet altijd meegenomen in die overweging. ,,Mogelijk zien ze de gevolgen er niet van in, omdat ze het dachten anoniem te doen."

Die gevolgen waren voor sommigen groot. Hun namen werden op verschillende Facebookpagina's geplaatst, met als gevolg dat sommige makers van de misplaatste grappen ontslag kregen. Er ontstond in Nederland een heuse heksenjacht. De politie riep de jagers op om 'niet voor eigen rechter te spelen'. Maar juist het tegenovergestelde gebeurde de laatste dagen.

Kickbokser Nieky Holzken zette namen online

Kickbokser Nieky Holzken zette uit woede de namen van de grappenmakers online. ,,Ik heb daar geen spijt van. Maar het is nooit mijn bedoeling geweest om een heksenjacht te ontketenen." Toch zou hij het zo weer doen: ,,Maar dan zonder namen erbij."

Hij vindt ook dat de 'grappenmakers' de negatieve reacties aan zichzelf te wijten hebben. Hij zag harde grappen voorbij komen over de overleden kinderen en mensen die op niet subtiele wijze lieten weten dat de leidster en de kinderen zelf schuld hebben aan het ongeluk. ,,Het is werkelijk schandalig dat je zulke gedachtes over kinderen kunt hebben", zegt de Helmonder. ,,Ik geloofde mijn ogen niet toen mijn zus die Facebook-berichten liet zien. Ik schrok me kapot."

In 'een boze bui' besloot Holzken de 'daders' ter verantwoording te roepen. ,,Zieke mensen op de wereld, maar hopen dat ze zelf zoiets niet meemaken", schreef hij bij de foto's. Zijn fans reageerden massaal verontwaardigd. ,,Wat verschrikkelijk dat je zo kunt zijn", luidde een van de vele honderden reacties.

Peter R. de Vries: 'Aanpakken is goed'

Volgens Peter R. de Vries, expert op het gebied van internetpesten, willen de grappenmakers ook 'gewoon aandacht'. Maar negeren is volgens hem niet de juiste manier om hier mee om te gaan. ,,We moeten dit bespreken, niet zomaar laten gaan", zegt hij in RTL Boulevard.

De Vries pleit ervoor dat de makers van misplaatste grappen wel worden aangepakt. ,,Een stuk maatschappelijke veroordeling is goed. Je moet duidelijk maken dat er een grens is. Dan houden ze wel op." Volgens hem moeten deze mensen 'niet piepen' als ze door anderen worden aangesproken op hun opmerkingen.