Wagemakers nu ook klaar met landelijke VVD én 'dorpse politiek Oss'

Wagemakers vroeg het bestuur van de landelijke VVD om in te grijpen in Oss. Daar rommelt het al weken binnen de partij sinds Wagemakers uit de fractie stapte nadat hij werd teruggetrokken als wethouderskandidaat. Wagemakers is boos op het VVD-bestuur dat hem in een brief meldde: ,,De partij is belangrijker dan het individu."