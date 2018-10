Waterdrager draagt het water naar de stad

Fors mildere straf voor geweld in 't Vlashuuks­ke in Oss

10:57 DEN BOSCH/OSS - De 42-jarige Ossenaar, die op 14 september 2015 tweemaal een plaatsgenoot sloeg met een glas in café 't Vlashuukske, krijgt in hoger beroep een celstraf van slechts 9 maanden. De straf is een stuk lager dan de 3,5 jaar cel die de rechtbank in 2016 aan de verdachte oplegde.