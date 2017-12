Webwinkelreus Amazon strijkt neer bij Vos in Oss, Amerikanen geheimzinnig over werkzaamheden

OSS - Vos Logistics uit Oss heeft met het Amerikaanse Amazon een klant van wereldformaat binnengehaald. Over de inhoud van de deal zwijgen de partijen echter in alle toonaarden.

Gele bordjes met het welbekende logo van Amazon duiken de laatste dagen op bij de locatie van Vos Logistics op industrieterrein Vorstengrafdonk. Even verderop staan in het Engels aanwijzingen voor chauffeurs. Alles wijst erop dat Vos sinds kort dienstdoet als overslagplaats voor pakketjes van Amazon. Als een zogeheten ‘crossdock’ waar spullen van de ene internationale vrachtwagen direct in de andere worden geladen. Dat blijkt uit gesprekken met diverse betrokkenen.

Lees ook Webgigant Amazon wil Nederland veroveren en komt met webwinkel en videostreaming Lees meer

Bij Vos laten ze er niets over los. ,,Wij doen geen uitspraken over klanten”, zegt Frank Verhoeven, ceo van Vos Logistics. ,,We zien op dit moment geen enkele aanleiding om wat te zeggen over Amazon. Wellicht dat dat in de toekomst verandert.”

Bij Amazon is niemand bereikbaar voor commentaar. Hoe de webwinkel in Oss terecht is gekomen en voor hoe lang de gemaakte afspraken gelden, blijft daarom de vraag.

Quote We zien op dit moment geen enkele aanleiding om wat te zeggen over Amazon. Wellicht dat dat in de toekomst verandert Frank Verhoeven, Vos

136 miljard dollar

Amazon was een van de eerste bedrijven die groot werd met goederenhandel via internet. Vorig jaar draaide het een omzet van 136 miljard dollar. Al jaren doen geruchten de ronde dat het bedrijf zich ook in Nederland wil vestigen. Bijvoorbeeld omdat het webadres amazon.nl drie jaar geleden al werd aangekocht. Daarop zijn momenteel alleen nog e-books te koop. Een maand geleden maakte Amazon bekend ook te beginnen met Amazon Prime, de populaire webwinkel en streamingsdienst.

Wie in Nederland iets anders van Amazon wil, is vooralsnog aangewezen op de locatie vlak over de grens in Duitsland. Die weten Nederlands goed te vinden. Met een omzet van 250 miljoen euro in 2016 doet Amazon in Nederland betere zaken dan de webwinkels van bijvoorbeeld H&M en Media Markt. Overigens zijn Bol.com, Coolblue en Wehkamp nog altijd veel groter.