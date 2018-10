Weer autobrand in Oss

ODBN laat Oss links liggen en kiest voor één vestiging in Den Bosch

11 oktober OSS - Een flinke domper voor Oss. Ondanks een vet aanbod vanuit de gemeente kiest de ODBN er namelijk voor om zich niet in de stad te vestigen. In plaats daarvan kiest de omgevingsdienst voor De Vliert in Den Bosch, waar een deel van de organisatie nu ook al is gevestigd. Oss ziet zo ruim tweehonderd hoogwaardige arbeidsplaatsen aan haar neus voorbij gaan.