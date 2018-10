Wethouder en voorganger ruziën bij politiek café Zout in Oss

,,Als hij op mij schiet met een pingpongbal kan hij een kanonskogel terug verwachten" dreigde Van Orsouw al voor aanvang van het debat. En dat grove geschut liet niet lang op zich wachten. Een van de onderwerpen die ter tafel kwam was de kwestie crematorium. Wagemakers, toen nog VVD, nu Liberale Osse Fractie, had als wethouder een plan geadopteerd voor een crematorium aan de Docfalaan. Een tweede plan van een uitvaartorganisatie werd niet onderzocht. Maar Wagemakers struikelde en ruimde zijn dossierkasten leeg.

Frustratie

Opvolger Van Orsouw (Beter Oss) laat tot Wagemakers grote frustratie dat tweede plan nu wél onderzoeken. ,,Ach schei toch uit man'' verzuchtte de wethouder. Om vervolgens te concluderen dat Wagemakers zat ,,te zeveren''. ,,Dankzij jouw blunders zijn we vijf ton kwijt. Je liegt. Je schrijft dat ik uit een overleg ben weggelopen terwijl dat helemaal niet waar is. Je bent zielig'', concludeerde hij.

Tegenover elkaar

Maar ook Wagemakers was niet mild. Vooraf nuanceerde hij nog het beeld dat bestaat van twee politici die als kemphanen tegenover elkaar staan. ,,Ach ik ken Joop al jaren, en ik kan heel goed met hem hoor. Maar het is nu mijn taak om het college te controleren en ik mis daar heel veel betrokkenheid.'' Zo verwijt hij het Van Orsouw dat de Omgevingsdienst Brabant-Noord niet inging op het aanbod om gratis kantoor te houden aan de Raadhuislaan maar de tweehonderd ambtenaren verhuist naar Den Bosch. ,,Je moet lobbyen Joop. En er is gewoon niet goed over nagedacht. Je doet Oss in de uitverkoop door gratis kantoorruimte aan te bieden op de Raadhuislaan.''