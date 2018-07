Wethouder Oss maakt tripje naar Denemarken voor contacten en inspiratie

Verzame­laar verloor zeldzaam legervoer­tuig door Schaijkse schuur­brand: 'Het is helemaal ruk'

9:23 SCHAIJK - ,,Het is helemaal ruk", baalt Hans Kuijpers van de uitslaande brand die een groot deel van zijn levenswerk verwoestte. De fanatieke verzamelaar van antieke legervoertuigen had meerdere bolides in de schuur staan die zaterdagavond in vlammen opging aan de Hoogheistraat in Schaijk.