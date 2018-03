Wethouder Oss over crematoriumdeal: 'Laat me niet onder druk zetten'

Tandarts Vogels wilde ook stemmen trekken

11:56 OSS - Op 21 maart kan de kiezer eindelijk kiezen voor een betere wereld. Hiervoor zijn in Oss negen scenario's opgesteld door evenzoveel politiek partijen. Ondanks de campagnes kan het nog knap lastig zijn te bepalen hoe de ideale samenleving er de komende vier jaar uit moet zien. Maar dat is een terugkerend probleem. In ieder geval, zoals de krant na de oorlog al schreef aan de kiezers: 'U hebt uw lot in eigen handen'.