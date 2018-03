Wethouder vraagt zelf onderzoek aan naar zijn rol in verhit dossier over bouw crematorium in Oss

Campagnestrijd Oss: 5 x opmerkelijke ver­kie­zings­ac­ties

19 maart Ma 19 mrt: Nog twee nachtjes slapen. Al doen de strijdende politici waarschijnlijk toch geen oog meer dicht. De strijd is bijna gestreden, hun lot ligt nu in handen van ‘de kiezer’. Om het stemmen wat meer ‘jus’ te geven deden de Osse partijen de afgelopen tijd wel hun uiterste best. Ze probeerden met man en macht onze liefde te winnen.