Wiet in de Grillroom topic op de Herpense zitting

Dronken automobilist rijdt sloot in, stapt uit en loopt weg in Maren Kessel: 659 euro boete

21 januari MAREN-KESSEL – Langs de Burgemeester Smitseweg in Maren-Kessel is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in een sloot gereden. Toen de politie ter plekke kwam, de bestuurder in geen velden of wegen te bekennen.